Governo timorense revê em baixa crescimento económico em 2026 para 4,3%

No Orçamento do Estado para 2025, aprovado no final de 2025, o Governo previa um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 4,5%.

"Prevê-se que o crescimento modere ligeiramente para 4,3% em 2026, à medida que os preços globais mais elevados dos combustíveis e dos alimentos reduzam os rendimentos reais das famílias, comprimam as margens empresariais e enfraqueçam o investimento", pode ler-se na proposta.

Dados do executivo timorense indicam também que a inflação média anual em Timor-Leste deverá subir para 2,2% em 2026, um aumento relativamente aos 1,2% registados em 2025, devido a "novas pressões inflacionistas das importações".

A alteração proposta pelo Governo aumenta em 101,1 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros) o Orçamento Geral do Estado, passando de 2,291 mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros) para 2,392 mil milhões de dólares (cerca de 2,06 mil milhões de euros).

O ajustamento, segundo as autoridades, visa mitigar o impacto económico do aumento dos preços internacionais dos combustíveis, num contexto de forte dependência de importações, incluindo produtos alimentares, que afeta diretamente os custos de transporte e a inflação doméstica.

O Orçamento de Estado Retificativo pretende também fazer face a custos com a presidência timorense da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a despesas relacionadas com a região administrativa especial de Oecussi.

O aumento da despesa será feito sem necessidade de transferências provenientes do Fundo Petrolífero.