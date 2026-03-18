Governo vai aumentar comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária

"O Governo é sensível ao impacto do aumento dos combustíveis na vida dos portugueses", adiantou o primeiro-ministro, acrescentando que o Executivo vai acompanhar o evoluir da situação internacional.





"É com este espírito que anuncio aqui a decisão que tomámos de, em primeiro lugar, aumentar a comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária para os próximos três meses", afirmou Luís Montenegro.



O chefe de Governo anunciou também a introdução de “um mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional para as empresas de passageiros e mercadorias que corresponderá a um desconto adicional sob forma de reembolso de dez cêntimos por litro até 15 mil litros por veículo e também para os próximos três meses”.





"Em terceiro e quarto lugar, de forma permanente, legislação que já estava a ser preparada e que tem também aplicabilidade nestas circunstâncias", adiantou, acrescentando que a legislação a ser aprovada na quinta-feira incidirá sobre "limitação de preços em situação de crise energética" e "proteção de consumidores vulneráveis com garantia de fornecimento mínimo".