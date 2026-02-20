Governo vai criar Rede Crítica de Reserva de Energia para Emergência

Uma dos áreas previstas neste plano diz respeito à resiliência energética, contemplando medidas como a criação de uma Rede Crítica de Reserva de Energia para Emergência, que inclua o "posicionamento estratégico de geradores para uma rápida resposta", bem como o reforço da capacidade descentralizada de geradores e/ou autoprodução com armazenamento, com prioridade para as infraestruturas críticas em cada junta de freguesia.

O Governo prevê também o investimento na rede elétrica de transporte e distribuição de eletricidade, "assegurando a adaptação do Sistema Elétrico Nacional às alterações climáticas, nomeadamente a partir das conclusões do Estudo que incluirá a avaliação do enterramento de linhas em áreas críticas, a adaptação dos instrumentos de planeamento da rede à nova realidade climática, e a integração de inteligência artificial no planeamento das redes".

Além disso, vai prosseguir o reforço da segurança das fontes de abastecimento e será instituído um "Teste de Stresse Nacional, periódico e obrigatório, ao Sistema Energético", com simulação de cenários extremos.