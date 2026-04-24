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Governo volta a reduzir no desconto do imposto sobre os combustíveis

Governo volta a reduzir no desconto do imposto sobre os combustíveis

Pela segunda semana consecutiva, o Governo decidiu aproveitar a descida do preço do gasóleo para mexer no valor do desconto.

RTP /
Foto: Carla Quirino - RTP

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(em atualização)

Em vez da redução de quatro cêntimos por litro, o preço do gasóleo vai descer 3,2 cêntimos.

No caso da gasolina, o preço até vai subir e o Governo decidiu manter inalterado o valor do desconto do ISP.
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