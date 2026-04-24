Economia
Governo volta a reduzir no desconto do imposto sobre os combustíveis
Pela segunda semana consecutiva, o Governo decidiu aproveitar a descida do preço do gasóleo para mexer no valor do desconto.
(em atualização)
Em vez da redução de quatro cêntimos por litro, o preço do gasóleo vai descer 3,2 cêntimos.
No caso da gasolina, o preço até vai subir e o Governo decidiu manter inalterado o valor do desconto do ISP.
Em vez da redução de quatro cêntimos por litro, o preço do gasóleo vai descer 3,2 cêntimos.
No caso da gasolina, o preço até vai subir e o Governo decidiu manter inalterado o valor do desconto do ISP.