Grande Entrevista. Carneiro aponta "cambalhota política" a Montenegro por discutir com Chega a idade da reforma

Questionado sobre a estratégia escolhida para o Partido Socialista na oposição, José Luís Carneiro sublinhou que “desde a primeira hora foi claro que a minha vontade era mostrar toda a disponibilidade para participar em decisões políticas que servissem o país, particularmente nos domínios da soberania do Estado"





"Apresentei propostas em relação à defesa e às questões da segurança interna e disponibilizei-me para colaborar com o Governo”, enumerou o secretário-geral dos socialistas, para acrescentar da sua iniciativa a “apresentação de propostas” que ajudassem a resolver problemas nestas áreas.





Em termos daquela que pode ser chamada de política menos visível, José Luís Carneiro confirmou que já se encontrou com o primeiro-ministro para debater assuntos da agenda política.





Face às declarações de Ferro Rodrigues, antigo líder socialista, de que o PS tem de denunciar a aliança entre Governo e Chega e que quem governa em Portugal é o o PSD e a extrema-direita, Carneiro assentiu: “De facto, tem existido [esse entendimento] em matérias substantivas da nossa vida coletiva”.





O líder dos socialistas criticou ainda André Ventura, lembrando que primeiro o líder do Chega estava disponível para aprovar as leis laborais, posição que alterou, na leitura de José Luís Carneiro, depois de ver a dimensão da greve geral contra o pacote que o Governo e a ministra do Trabalho pretendem agora aprovar.



Criticou ainda a condição colocada por Ventura para aprovar o pacote laboral de fazer recuar a idade da reforma, uma posição que Carneiro vê a colocar em causa o compromisso com as novas gerações.





Carneiro assinalou que reduzir a idade da reforma custa 4,5 mil milhões de euros por ano e que “para ir buscar o valor de 4,5 mil milhões de euros existem três ou quatro formas: fazer um corte nas pensões a pagamento entre 10 a 12 por cento; aumentar o valor das prestações sociais quer dos contribuintes individuais quer das empresas; aumentar os impostos; ou diversificar as fontes de financiamento da segurança social”.



José Luís Carneiro considera que estamos aqui perante uma “cambalhota política de um grande significado”, uma "cambalhota" do primeiro-ministro para agradar ao Chega.









Relativamente à Operação Imergente, que levou à detenção do seu assessor Duarte Moral e a buscas no Largo do Rato, Carneiro promete reforçar o escrutínio interno no PS.





