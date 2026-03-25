Economia
Grande Entrevista. Chef Rui Paula quer "alívio nos impostos" para viabilizar restauração
É chef e empresário da restauração. Rui Paula, um dos mais premiados chefs portugueses, que busca a terceira estrela Michelin, diz que "a economia portuguesa é um imenso restaurante", pelo impacto em múltiplos setores.
O setor da restauração, enfrenta dificuldades "já desde a pandemia" de Covid-19, logo em 2020, afirmou Rui Paula. "Os preços aumentaram e nunca desceram", denunciou, um fenómeno que não compreende.
"Antes da guerra no Médio Oriente já estava tudo mal", acrescentou, referindo que, em 2025, "as matérias primas, as proteínas, aumentaram 35 por cento", devendo subir ainda mais este ano.
"Os ovos são ouro", apontou.
Já a massa salarial da sua empresa "aumentou 15 por cento", porque os seus funcionários "merecem e são profissionais altamente qualificados".
Os custos para a empresa aumentaram assim "40 por cento num ano", disse.
O chef referiu ainda que, dado o preço já elevado das refeições, a solução de agravar os custos para o cliente, para ultrapassar as dificuldades de tesouraria, não é plausível. Até porque a quebra de clientela, portuguesa e estrangeira, se regista "desde dezembro".
"Quem está a pagar a inflação? As empresas", concluiu, referindo que a margem de lucro ronda atualmente os "10 por cento" e apelando a uma baixa de impostos para auxiliar o setor. O qual "não quer subsídios, quer ajuda". "Coisas estruturais" frisou.
"Queremos que nos aliviem os impostos", sustentou. "Têm de mexer" nos impostos, "se querem que o setor seja viável", defendeu.
O chef considerou ainda que, atualmente, muitos dos restaurantes que abriram nos últimos anos devido ao crescimento do turismo "não são sustentáveis".
Em 2025, "encerraram 16 871 restaurantes", apontou. Por outro lado, até para sobreviverem, "há muitos restaurantes que não pagam impostos" e "isso não pode ser", acusou.
Já devido ao impacto da guerra com o Irão no preço do petróleo, os custos irão aumentar e agravar ainda mais a crise no setor.
"Meti hoje gasolina a 2,6 euros o litro, isto vai refletir-se em toda a cadeia" de abastecimento e na produção, lembrou.
Rui Paula lamentou ainda que os portugueses "não queiram trabalhar".
"Não querem ir para a copa", afirmou, ao passo que os imigrantes não têm tal problema. "Gosto muito de nepaleses, são muito trabalhadores", frisou ainda.