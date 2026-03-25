Grande Entrevista. Chef Rui Paula quer "alívio nos impostos" para viabilizar restauração

Rui Paula alertou por isso para as dificuldades que o setor enfrenta, desde há seis anos. Uma publicação sua sobre a situação tornou-se mesmo viral nas redes sociais.

Entrevistado por Vítor Gonçalves esta quarta-feira, o chef português sublinhou que as famílias estão a ser igualmente afetadas gravemente e a virar-se como única solução para alimentação de menor qualidade. "Não têm dinheiro para comer" apontou.







O setor da restauração, enfrenta dificuldades "já desde a pandemia" de Covid-19, logo em 2020, afirmou Rui Paula. "Os preços aumentaram e nunca desceram", denunciou, um fenómeno que não compreende.

"Antes da guerra no Médio Oriente já estava tudo mal", acrescentou, referindo que,, devendo subir ainda mais este ano."Os ovos são ouro", apontou.Já a massa salarial da sua empresa "aumentou 15 por cento", porque os seus funcionários "merecem e são profissionais altamente qualificados".Os custos para a empresa aumentaram assim "40 por cento num ano", disse.referiu ainda que, dado o preço já elevado das refeições, a solução de agravar os custos para o cliente, para ultrapassar as dificuldades de tesouraria, não é plausível. Até porque a quebra de clientela, portuguesa e estrangeira, se regista "desde dezembro".concluiu, referindo que a margem de lucro ronda atualmente os "10 por cento" e apelando a uma baixa de impostos para auxiliar o setor. O qual "não quer subsídios, quer ajuda". "Coisas estruturais" frisou., defendeu.considerou ainda que, atualmente, muitos dos restaurantes que abriram nos últimos anos devido ao crescimento do turismo "não são sustentáveis".Em 2025, "encerraram 16 871 restaurantes", apontou. Por outro lado, até para sobreviverem, "há muitos restaurantes que não pagam impostos" e "isso não pode ser", acusou.Já devido ao impacto da guerra com o Irão no preço do petróleo, os custos irão aumentar e agravar ainda mais a crise no setor."Meti hoje gasolina a 2,6 euros o litro, isto vai refletir-se em toda a cadeia" de abastecimento e na produção, lembrou.Rui Paula lamentou ainda que os portugueses "não queiram trabalhar"."Não querem ir para a copa", afirmou, ao passo que os imigrantes não têm tal problema. "Gosto muito de nepaleses, são muito trabalhadores", frisou ainda.