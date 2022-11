Greve da Função Pública deverá ter mais impacto na Educação e Saúde

Esta greve acontece uma semana antes da votação final do Orçamento do Estado para o próximo ano.



A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública considera insuficientes os aumentos salariais previstos face à subida da inflação e acredita que os trabalhadores vão dar uma resposta expressiva ao Governo, com esta greve.