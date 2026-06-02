Greve geral. Governo convicto de que "esmagadora maioria" vai trabalhar

"Logo veremos, o que eu espero é que, como tenho a minha convicção, é de que a grande maioria, a esmagadora maioria dos portugueses que trabalha, vai trabalhar amanhã", referiu.









c/Lusa

Luís Montenegro, quando questionado sobre qual a expetativa sobre o impacto da greve geral, afirmou “não fazer ideia” de qual será o nível da adesão.Muitas vezes o que acontece, acrescentou,"Eu espero que isso não aconteça, espero que se conciliem as duas coisas, que é, uns têm o direito a exercer o direito à greve e fazem-no, outros têm o direito a trabalhar e também o possam fazer", frisou.À chegada, Montenegro tinha à sua espera cerca de 20 manifestantes a contestar o pacote laboral"O que eu posso dizer é que tenho gosto em vê-los quase todos os dias, que eles agora fazem parte do meu dia-a-dia, mas, sobretudo, dizer que temos um grande respeito pelos portugueses que querem emitir a sua discordância sobre alguns temas e querem fazer greve", assinalou."Aquilo que eu espero é que deixem os portugueses trabalhar, isto é, deixem os portugueses que querem exercer um direito a poder exercê-lo, o direito à greve, mas também deixemassinalou.Considera que uma greve geral é sempre grave porque transtorna a vida da população. Afirma que o direito à greve não se deve sobrepor ao direito de quem trabalha e coloca a tónica nas mudanças pretendidas com a reforma laboral, no sentido de reforçar os serviços mínimo s em dias de greve.A central sindical CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 03 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.