Greve na Função Pública. Frente Comum constata "adesão muito forte em todo o país"

Apesar de, ao fim da manhã, ainda não haver dados oficiais,. Sebastião Santana frisou mesmo que se trata de, disse, acrescentando que “não acontece por acaso”, mas porque os “trabalhadores se reveem nas propostas da Frente Comum”, nomeadamente na relativa aos aumentos salariais.

Criticando a falta de investimento por parte do Governo, no Orçamento do Estado, nos serviços públicos e nos trabalhadores da Administração Pública, o dirigente sindical justifica os “muitos milhares de trabalhadores em todo o país em greve”.

A medida mais importante a sem implementada pelo Governo, na ótica da organização sindical, era o executivo “entender que tem dinheiro no Orçamento” e investir nos serviços públicos., declarou ainda.

"Luta não vai parar por aqui"



Apesar da forte adesão, Sebastião Santana classificou o Governo de maioria absoluta como “intransigente” e lamentou que não haja diálogo “de uma forma efetiva”. Mas acredita que “a luta dos trabalhadores não será menos intransigente”.sublinhou, não rejeitando a possibilidade de novas greves ou manifestações.

Já na quinta-feira, confirmou ainda Sebastião Santana, o setor da saúde e os serviços de recolha de resíduos sólidos foram afetados, em todo o país, “por uma forte adesão à greve”.







A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública anunciou a 9 de outubro a greve nacional de trabalhadores que esta sexta-feira decorre, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 é "miserabilista".