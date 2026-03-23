Greve na Função Pública ronda os 80% e afeta sobretudo saúde e educação
Os trabalhadores da Função Pública cumprem esta segunda-feira uma greve de 24 horas e a saúde e a educação deverão ser os setores mais afetados.
A greve convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), começou à meia-noite e prolonga-se até às 23h59 desta segunda-feira, abrangendo a administração central, regional e local.
Pelas 9h45, a greve registava uma adesão de 80 por cento em Portugal continental, sendo os setores da educação e da saúde os mais afetados, segundo o presidente da Fesinap. A Fesinap quer ser recebida pelo Governo para apresentar as suas propostas e integrar as negociações habituais que existem entre o executivo e os representantes da Administração Pública.
À agência Lusa, Mário Rui tinha já destacado eventuais impactos também noutros organismos do Estado, nomeadamente no Instituto dos Registos e do Notariado, na Direção-Geral da Administração da Justiça, na Agência para a Integração Migrações e Asilo, bem como no Instituto da Segurança Social.
Segundo o secretário-geral Fesinap, que representa "perto de nove mil trabalhadores", entre os motivos que levaram à convocação desta greve estão os atrasos na avaliação de desempenho dos trabalhadores da Administração Pública, bem como a criação da carreira de técnico auxiliar de ação educativa e um reforço das contratações para o setor da saúde.Greve ronda os 80 por cento no Hospital de Santa Maria
Em Lisboa, a greve provocou o adiamento de consultas, tratamentos e outros atos médicos programados. Foram decretados serviços mínimos, com um número de trabalhadores igual ao que existe aos domingos.
A RTP falou com Diogo Mendes, da Fesinap, segundo o qual o impacto da greve no Hospital de Santa Maria “está a ser muito bom”, rondando os 80 por cento durante a manhã. “E se calhar vai chegar aos 90 por cento durante a tarde”, estimou.
“Todos os serviços mínimos estão assegurados, menos os serviços de cirurgia programada, que não há – estão todos em greve nesta altura – e os serviços de quimioterapia e hemodialise também estão a funcionar na normalidade”, indicou o responsável.
Escolas encerradas no Norte
No distrito do Porto há várias escolas encerradas. A RTP esteve junto à Escola Básica de Matosinhos, onde um aviso na entrada indica que “não há condições para o funcionamento do estabelecimento escolar”.
Matilde Pereira, representante da Fesinap, disse ser ainda “muito cedo” para falar em resultados da adesão. “Temos conhecimento que existem alguns estabelecimentos encerrados no Norte, mas esperamos que a adesão seja ainda maior”, afirmou à RTP.
As reivindicações para a área da educação são, por exemplo, “a regularização das avaliações em falta” ou a reposição “da carreira de técnico auxiliar de educação”.
A responsável frisou que a Fesinap não está “refém de nenhum partido nem ideologia partidária” que possa impedir as negociações com o Governo.
c/ Lusa