Greve na Função Pública ronda os 80% e afeta sobretudo saúde e educação

A greve convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), começou à meia-noite e prolonga-se até às 23h59 desta segunda-feira, abrangendo a administração central, regional e local.

Pelas 9h45, a greve registava uma adesão de 80 por cento em Portugal continental, sendo os setores da educação e da saúde os mais afetados, segundo o presidente da Fesinap. A Fesinap quer ser recebida pelo Governo para apresentar as suas propostas e integrar as negociações habituais que existem entre o executivo e os representantes da Administração Pública.

À agência Lusa, Mário Rui tinha já destacado eventuais impactos também noutros organismos do Estado, nomeadamente no Instituto dos Registos e do Notariado, na Direção-Geral da Administração da Justiça, na Agência para a Integração Migrações e Asilo, bem como no Instituto da Segurança Social.

Segundo o secretário-geral Fesinap, que representa "perto de nove mil trabalhadores", entre os motivos que levaram à convocação desta greve estão os atrasos na avaliação de desempenho dos trabalhadores da Administração Pública, bem como a criação da carreira de técnico auxiliar de ação educativa e um reforço das contratações para o setor da saúde.Greve ronda os 80 por cento no Hospital de Santa Maria

Em Lisboa, a greve provocou o adiamento de consultas, tratamentos e outros atos médicos programados. Foram decretados serviços mínimos, com um número de trabalhadores igual ao que existe aos domingos.



A RTP falou com Diogo Mendes, da Fesinap, segundo o qual o impacto da greve no Hospital de Santa Maria “está a ser muito bom”, rondando os 80 por cento durante a manhã. “E se calhar vai chegar aos 90 por cento durante a tarde”, estimou.



“Todos os serviços mínimos estão assegurados, menos os serviços de cirurgia programada, que não há – estão todos em greve nesta altura – e os serviços de quimioterapia e hemodialise também estão a funcionar na normalidade”, indicou o responsável.



Escolas encerradas no Norte

c/ Lusa

No distrito do Porto há várias escolas encerradas. A RTP esteve junto à Escola Básica de Matosinhos, onde um aviso na entrada indica que “não há condições para o funcionamento do estabelecimento escolar”.Matilde Pereira, representante da Fesinap, disse ser ainda “muito cedo” para falar em resultados da adesão., afirmou à RTP.As reivindicações para a área da educação são, por exemplo, “a regularização das avaliações em falta” ou a reposição “da carreira de técnico auxiliar de educação”.A responsável frisou que a Fesinap não está “refém de nenhum partido nem ideologia partidária” que possa impedir as negociações com o Governo.