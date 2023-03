Greves sem data de término ameaçam parar França

Perto de um milhão e meio de pessoas são esperadas nas manifestações por toda a França.





Os sindicatos garantem que será o maior protesto até agora, desde que o governo apresentou as alterações da idade de reforma.





As principais confederações dos sindicatos franceses – incluindo o CFDT e o CGT – anunciaram. Ao contrário das ações anteriores,





As forças sindicais defendem que as paralisações contínuas devem interromper a vida quotidiana e ameaçar a economia tão severamente que obriguem o governo de Emmanuel Macron a recuar.







"Sempre dissemos que iríamos acelerar se necessário", afirmou o dirigente sindical do CGT, Philippe Martinez, ao semanário francêsno domingo. "Será o caso na terça-feira."





Para os trabalhadores do gás e da eletricidade, “as paralisações iniciadas na sexta-feira, 3 de março, continuarão no mínimo até o dia 7 e no máximo até vencermos”, vincou o secretário-geral da confederação sindical CGT Energie, Sébastien Ménesplier.

Bloqueio de refinarias

Esta manhã, a saída de combustível de todas as refinarias em França foi bloqueada. O sindicato CGT-Chimie, avançou à Agência France Presse, que as refinarias TotalEnergies, Esso-ExxonMobil e Petroineos estão "bloqueadas" na sequência dos protestos.





O secretário-geral do sindicato reformista CFDT, Laurent Berger, declarou que vai ser um "dia de mobilização extremamente forte" e pediu ao presidente Emmanuel Macron para não "ficar de ouvidos tapados" perante os protestos.





Durante a noite de segunda para terça-feira, os manifestantes iniciaram um bloqueio de uma estrada em Rennes, no oeste da França.

Macron vs Sindicatos

Entre as alterações legislativas propostas pelo Executivo de Macron está o aumento em dois anos na idade de reforma- 62 para 64 – o que colocará França mais alinhada com os restantes países da União Europeia - 65 anos.





A lei também prevê estabelecer novas regras para o aposentado poder receber uma pensão completa eEstas reformas, defende o governo, permitem pequenos aumentos para as pensões mais baixas.





O executivo pretende apressar a legislação no parlamento e garantir um voto a favor até. Mesmo que o partido de centro de Macron não tenha maioria na Assembleia Nacional, o governo deve contar com o apoio do partido de direita Republicanos em ambas as câmaras para garantir as maiorias necessárias.





Os sindicatos são apoiados pelo partido político de extrema-esquerda France Unbowed (LFI), que quer que a idade de reforma seja reduzida para 60 anos, assim como pelos Socialistas e Verdes.





De acordo com a France 24, cerca de dois terços dos eleitores são contra as mudanças, e a maioria das pessoas apoia as greves.





Os protestos de 2023 podem superar os de 2010, quando o presidente de direita Nicolas Sarkozy elevou a idade da reforma de 60 para 62 anos.c/agências