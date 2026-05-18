Grupo Ikea elimina 850 postos de trabalho para simplificar organização e reduzir custos

"Apesar de muitas realizações positivas, o Inter Ikea Group tornou-se demasiado complexo e fragmentado num ambiente de retalho que exige simplicidade e rapidez", afirmou o diretor financeiro do grupo, Henrik Elm, citado no comunicado.

O Inter Ikea Group, que agrupa essencialmente funções de apoio, detém a marca e desenvolve a gama de produtos Ikea, bem como o aprovisionamento, em colaboração com os parceiros de `franchising`.

Dos 850 postos de trabalho suprimidos, 300 serão na Suécia, sendo que o grupo pretende implementar a nova organização até ao final do ano.

"Com objetivos claros e menos prioridades, uma organização simplificada permitirá uma tomada de decisão mais rápida, uma redução de custos e uma melhoria da capacidade de oferecer preços mais baixos aos clientes", acrescentou o diretor financeiro.

Henrik Elm referiu ainda que a nova estratégia irá contribuir para preservar a competitividade da Ikea durante muitos anos.

Em março, o Ingka Group, que agrupa a quase totalidade das `franchisings` da Ikea, tinha anunciado 800 cortes de postos de trabalho, também para simplificar a organização e reduzir custos.

A Ikea, a empresa sueca do setor do mobiliário, presente em Portugal, registou uma queda de 32% no lucro líquido, para 1,5 mil milhões de euros, no exercício de 2024/25, encerrado no final de agosto.