Grupo Jerónimo Martins com mais de 400 milhões de euros em lucros

As vendas do grupo Jerónimo Martins, com presença também na Polónia e na Colômbia, ultrapassaram os 18 mil milhões de euros, mais 21 por cento face a 2021.



A Jerónimo Martins disse que decidiu conter a subida dos preços nas lojas, mesmo com a penalização das margens de lucro, devido à inflação.