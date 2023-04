Guarda tem capacidade para ser "verdadeiro `hub` do interior" em tecnologia e empreendedorismo

"Nós, na Guarda, temos capacidade para nos tornarmos o verdadeiro `hub` do interior [do país], ao nível da tecnologia, do empreendedorismo do interior de Portugal, alicerçado na transição digital, atraindo novas empresas e mais recursos humanos altamente qualificados", afirmou hoje o autarca na sessão de abertura da conferência "Guarda - Alavancas para o Desenvolvimento Económico Sustentado", realizada no âmbito da iniciativa municipal "Conferências da Guarda".

Segundo Sérgio Costa, o novo Espaço Tecnológico do Centro Histórico, recentemente inaugurado, "é um verdadeiro caso de sucesso, repovoando de gente e empresas" aquela zona da cidade, "seguindo-se outras novas áreas de localização empresarial".

Falou depois da logística, "um dos grandes fatores de atração e de empregabilidade" do concelho e da região, e da Plataforma Logística e da importância do início da atividade do Porto Seco, que espera que possa acontecer este ano, que completarão "de forma perfeita o ``hub` do interior na Guarda".

"O nosso concelho conta hoje com uma forte presença de grandes unidades industriais ligadas à logística, à distribuição, vocacionadas muito para a exportação, sendo dos maiores empregadores privados da região", acrescentou.

O autarca lembrou na sua intervenção que a Guarda "tem estradas, tem ferrovia, tem parques logísticos, tem infraestruturas de comunicação e de energia, que irão projetar os seus ativos imobiliários para o futuro".

"O valor acrescentado que estas infraestruturas oferecem aos investimentos e aos projetos logísticos, aliados à tradição digital e ao laboratório colaborativo da logística criado pelo Politécnico da Guarda, são fatores determinantes para o seu sucesso e garantia de rentabilidade", sublinhou.

Sérgio Costa observou, ainda, que a união do Porto Seco, da Plataforma Logística e do Terminal Rodoferroviário "será fundamental para a criação de uma nova plataforma logística nacional, proporcionando mais-valias económicas a estes ativos imobiliários".

"Mas queremos sempre ir mais longe, mas perto. E, por isso, estamos a criar novas áreas de localização empresarial, potenciando o teletrabalho como alavanca diferenciadora no mundo digital e tecnológico de hoje", disse.

A autarquia que lidera tudo fará "para atrair mais empresas e inovação para o interior do país, cumprindo o desígnio territorial".

Na sua intervenção, Sérgio Costa também disse que a "cidade dos 15 minutos" tem na Guarda "um dos seus exemplos práticos", pois "o trabalho, o comércio, a educação, a saúde e a cultura estão incomparavelmente mais acessíveis que nos grandes centros".

O município que lidera está concentrado em "atrair e fixar pessoas de forma perene com empregos e mais economia, contribuindo para a competitividade, para o desenvolvimento sustentável e a fundamental coesão territorial do país", vincou.

Na conferência, que começou pelas 10:00, na Sala António de Almeida Santos, no edifício dos Paços do Concelho da Guarda, com a participação de vários oradores convidados, discutem-se temas como "O papel da academia no desenvolvimento do ecossistema empreendedor local", "A importância das redes de nova geração na atração de investimento e fixação de pessoas" e "A tecnologia e inovação como plano A e B do crescimento económico".

A sessão de encerramento está agendada para as 12:45, com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.