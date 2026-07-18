Guerra pode aumentar preços das viagens e reduzir fluxos turísticos, avisa CEO do Vila Galé

Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO do Vila Galé, receia que a crise no Médio Oriente, com o aumento do custo do jet fuel, conduza a um aumento dos preços das viagens e com isso a uma redução dos fluxos turísticos.