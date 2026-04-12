Guerra: portugueses cortam na despesa com jogo. Santa Casa regista quebra de 40 milhões de euros

Santa Casa pretende reforçar a procura através da abertura de concursos para mais mediadores. Em 2026, os mediadores deverão chegar os 5600, mais 400 do que os atuais. SCML vai criar um novo jogo, mantendo o portfolio atual. E, garante Paulo Sousa, não está previsto nenhum aumento das apostas. jogos online mais suscetíveis de provocar dependência. Neste âmbito, refere que a Santa Casa, na sua linha de apoio à dependência, tem recebido mais pedidos de ajuda por causa dos jogos online que não são da responsabilidade da SCML. Para aumentar as receitas do jogo, a. Em 2026, os mediadores deverão chegar os 5600, mais 400 do que os atuais.Para além de reforçar os mediadores, a, mantendo o portfolio atual. E, garante Paulo Sousa,Sobre as dependências ao jogo, Paulo Sousa lembra que os jogos Santa Casa representam apenas 12 por cento do total do jogo em Portugal e que os restantes são, na maioria, os. Neste âmbito, refere que a Santa Casa, na sua linha de apoio à dependência, tque não são da responsabilidade da SCML.

Ao programa, o Provedor explica que oe estão a recuperar terreno em termos gerais.





total de 355 contactos, dos quais 71 foram alvo de apoio psicológico. Destes, os que corresponderam a eventuais problemas com jogo online, representaram 28,2%, sendo que eventuais problemas com a Raspadinha representaram 14,1% do total de contactos alvo de apoio psicológico. impostas regras de conduta, mas lembra que é sobretudo no domínio do jogo ilegal que a regulação tem de atuar. No ano de 2025, a Linha de Apoio Jogo Responsável apresentou um. Destes, os que corresponderam a eventuais problemas com jogo online, representaram 28,2%, sendo que eventuais problemas com a Raspadinha representaram 14,1% do total de contactos alvo de apoio psicológico.Aliás, Paulo Sousa admite que sejam, mas lembra queque a regulação tem de atuar.Paulo Sousa revela que, este ano, está previsto gastar 23 milhões de euros em publicidade.



