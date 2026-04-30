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Guy Pacheco assume presidência executiva dos CTT

Guy Pacheco assume presidência executiva dos CTT

Guy Pacheco foi hoje eleito presidente executivo (CEO) dos CTT, substituindo João Bento no cargo, para o mandato 2026-2028, adiantou a empresa, em comunicado, após a assembleia-geral (AG) de hoje.

Lusa /
Foto: Nuno Patrício - RTP

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O até agora administrador com o pelouro financeiro passa assim a liderar a Comissão Executiva da empresa, que integra ainda Joana Freitas, que fica com a área financeira (CFO) e João Sousa que mantém as suas funções como CCO (pelouro comercial).

"Assumo a liderança dos CTT com sentido de responsabilidade e com a ambição clara de nos afirmarmos como líder ibérico na logística do comércio eletrónico, ao mesmo tempo que reforçamos o Correio e Serviços e aceleramos o crescimento do Banco CTT. Agradeço aos acionistas e ao Conselho de Administração dos CTT a confiança que depositam na minha liderança", disse Guy Pacheco, citado na mesma nota.
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