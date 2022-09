Há em Portugal dois milhões e trezentas mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social

Os números são relativos a 2021 e foram divulgados pelo Eurostat. Significam mais 256 mil pessoas do que em 2020 e uma subida de 5 lugares no mapa do risco europeu. Passamos a ser o oitavo país da União Europeia com maior risco de pobreza ou exclusão social.