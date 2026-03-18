Há obras em causa devido ao mau tempo mas serão encontradas soluções

"Há obras que vão ficar em causa por causa destes impactos, obras que estavam a correr, devidamente controladas e consideradas como sendo concluídas a tempo e por causa das intempéries não vão ser cumpridas", disse Manuel Castro Almeida, numa audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

O ministro explicou que estas obras vão ter o mesmo tratamento que outras que não iam ser concretizadas a tempo, ou seja, vão ser excluídas do PRR e substituídas por outros investimentos que possam ser feitos a tempo.

"Não estou à espera de ver o país com paisagem de obras a meio, paradas, porque faltou financiamento do PRR a meio da obra, haveremos de encontrar soluções para que obras possam continuar com ou sem financiamento do PRR", assegurou.