Habitação. Governo anuncia fim dos vistos Gold e sub-arrendamento de casas de privados

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o primeiro-ministro anunciou um conjunto de medidas no setor da Habitação. Em declarações aos jornalistas no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, António Costa elencou as cinco principais medidas de combate à especulação imobiliária: aumentar a oferta de imóveis para habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.







Estas medidas visam responder a uma preocupação "central e transversal na sociedade portuguesa", não só entre as famílias mais carenciadas, mas também para os jovens e as famílias de classe média. Estas medidas estarão em discussão pública até ao Conselho de Ministros de 16 de março, segundo anunciou o chefe de Governo.







Mas em que consistem as medidas do Governo? Para além de políticas mais profundas e de longo prazo, o executivo criou o programa Mais Habitação com o objetivo de responder de imediato perante à recente subida das taxas de juro ou das rendas praticadas no mercado. Veja aqui o documento com as medidas. Para além de políticas mais profundas e de longo prazo, o executivo criou o programacom o objetivo de responder de imediato perante à recente subida das taxas de juro ou das rendas praticadas no mercado.

Aumentar a oferta de imóveis para habitação





O Governo pretende agilizar processos de licenciamento na conversão de imóveis de comércio ou serviços para uso habitacional. Permite-se a conversão e imóveis "sem necessidade de alterar qualquer plano de ordenamento do território ou licença de utilização de terrenos". Assim, imóveis que estão licenciados para atividades comerciais ou de serviços podem ser reconvertidos para habitações.







"Por outro lado, o Estado irá disponibilizar terrenos ou edifícios para, em regime de contrato de desenvolvimento de habitações, poderem ser cedidos para cooperativas ou para o setor privado desenvolver habitações a custos acessíveis", destacou António Costa.





O primeiro-ministro mencionou que o Governo irá lançar dois concursos num conjunto de terrenos "dedicados especificamente à construção modular", uma técnica inovadora no setor da construção. Esta técnica "permite encurtar significativamente os prazos de construção", ao mesmo tempo que "dá um contributo significativo para a melhoria da eficiência energética".





Os dois terrenos dos dois concursos serão no Porto, na Quinta do Viso, com cerca de 70 fogos, e em Lisboa, na Quinta da Alfarrobeira, para cerca de 350 fogos.



Simplificar os processos de licenciamento





O segundo eixo responde à "morosidade no processo dos licenciamentos", até porque esta "introduz um custo financeiro acrescido no preço com que as casas são colocadas no mercado". O Governo propõe assim duas medidas principais neste sentido.







"Os projetos de arquitetura e os projetos de especialidade deixam de estar sujeitos ao licenciamento municipal e a Câmara emite a licença com base no termo de responsabilidade assinado pelos projetistas", salienta o primeiro-ministro.







Esta medida "será acompanhada de um quadro sancionatório muito duro a aplicar pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Arquitetos a todos os projetistas que violem a leges artis e normas próprias da construção". Pretende-se assim que o licenciamento municipal fique limitado "à verdadeira avaliação urbanística", o que irá acelerar "muito significativamente os processos de licenciamento das habitações"







Por outro lado, os processos de licenciamento também podem exigir a avaliação por parte de várias entidades da administração central, o executivo estabelece uma "penalização financeira das entidades públicas quando não respeitem os prazos previstos na lei".





"Esgotados os prazos previstos na lei ou para a emissão de um parecer ou para tomada de decisão, passam a correr juros de mora a benefício do promotor, que poderá utilizar essa verba para abater ao custo da taxa de licenciamento ou mesmo, se o juro for superior à taxa de licenciamento, poderá utilizar para abatimento em sede de IRS ou em sede de IRC", acrescenta António Costa.



Aumentar o número de casas no mercado de arrendamento





O primeiro-ministro sublinha que é "fundamental termos um maior número de casas no mercado de arrendamento", sendo para isso necessário "reforçar a confiança dos senhorios para que se coloquem no mercado casas que neste momento se encontram devolutas".





"Os números do INE demonstram que há um número indeterminado, mas muito significativo de casas que estão em condições de habitabilidade, mas contudo não estão no mercado. É preciso reforçar a confiança dos senhorios para colocar as casas no mercado", acrescenta.







Nesse sentido, o Governo avança com duas medidas para reforço da confiança dos senhorios: "Em primeiro lugar, o Estado propõe se arrendar todas as casas que estejam disponíveis dentro de preços normais, pelo prazo de cinco anos, desde que nos seja concedida a faculdade de arrendar". Ou seja, o senhorio poderá ter a certeza, ao sub-arrendar ao Estado, que irá receber os cinco anos de renda, adianta o primeiro-ministro.







Em segundo lugar, e relativamente a contratos que já existam ou contratos que os senhorios estabeleçam com os inquilinos, "a taxa de incumprimento no pagamento da renda é extremamente diminuta".





No entanto, perante os receios de incumprimento por parte dos inquilinos, o Governo pretende responder às preocupações dos proprietários. "Vamos introduzir uma alteração para que todos os pedidos de despejo que dêem entrada no Balcão Nacional de Rendimento, após três meses de incumprimento, o Estado passará imediatamente a substituir-se ao inquilino no pagamento ao senhorio das rendas que venham a vencer, de forma a que o senhorio não seja prejudicado no seu direito a receber a renda", adiantou o primeiro-ministro.





O Estado passa a ser responsável para tratar de cobrar as quantias em dívida, verificando em primeiro lugar se há "alguma causa socialmente atendível que tenha justificado ou não a interrupção no pagamento da renda", nomeadamente um problema de saúde, um desequilíbrio no orçamento da família por despesa extraordinária ou outra situação excecional.







"Obviamente, não compete ao senhorio assegurar a política social que compete ao Estado assegurar. O Estado deve estabelecer com o inquilino qual é a solução adequada", ou uma solução transitória de apoio à renda ou uma situação mais duradoura, em que seja necessária uma medida de realojamento.







Perante um "incrumpridor profissional" com pagamentos em atraso sem qualquer emergência familiar, competirá ao Estado proceder com o despejo, refere o primeiro-ministro.







"Creio que são duas medidas muito importantes para que os senhorios que têm receio de colocar as suas casas no mercado o possam fazer. Ou porque arrendam ao Estado, podendo o Estado sub-arrendar, ou porque arrendam livremente a quem entenderem e com a garantia de que, após três meses de incumprimento da renda, o Estado assegura o pagamento da renda, tratando depois de cobrar ou de apoiar ou despejar quem for incumpridor", resumiu.







Ainda neste campo, o Governo pretende aumentar a oferta pública de habitações para arrendamento acessível. "Vamos estabelecer um princípio de isenção de imposto mais valias a quem venda ao Estado ou aos municípios qualquer tipo de propriedade".





Um incentivo "muito forte" para quem tem casas que não pretende utilizar e que pode proceder à sua alienação ao Estado ou aos municípios, para que o Estado e os municípios possam aumentar o número de habitações da sua propriedade e que possam colocar no regime do arrendamento acessível".





Por outro lado, o Governo pretende criar uma linha de crédito de 150 milhões de euros para "financiar a realização de obras coercivas por parte dos municípios". Com as obras realizadas, pretende-se "trazer para o mercado um conjunto de habitações que estão fora do mercado de habitação".







(em atualização)