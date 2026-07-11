Habitação: só daqui a 3 anos será possível recuperar 300 mil casas em falta, avisa presidente dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

O presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, considera que ao ritmo atual e se tudo correr como previsto só daqui a três anos será possível recuperar parte das falhas do sector que, segundo o Banco de Portugal, é de 300 mil casas.