Habitação: só daqui a 3 anos será possível recuperar 300 mil casas em falta, avisa presidente dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

Habitação: só daqui a 3 anos será possível recuperar 300 mil casas em falta, avisa presidente dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

O presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, considera que ao ritmo atual e se tudo correr como previsto só daqui a três anos será possível recuperar parte das falhas do sector que, segundo o Banco de Portugal, é de 300 mil casas.

Rosário Lira /

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

VER MAIS
Segundo Ricardo Gomes, Portugal deveria estar a construir 60 mil ano e está a construir 40 mil.

O representante dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas admite que as empresas refrearam o investimento até ao esclarecimento da autoridade tributária sobre o IVA a 6 por cento na construção e espera que no segundo semestre a construção aumente.
Ainda assim, e apesar de considerar como positivas as alterações ao arrendamento, Ricardo Gomes considera que antes de dois ou três anos não vai ser possível reduzir os preços das habitações.
A AECCOPN considera que as medidas do Governo vão no sentido positivo, mas teme o que possa acontecer no Parlamento.
A falta de mão de obra continua a ser um problema. Ricardo Gomes revela que através da via verde a construção civil já recebeu 5 mil trabalhadores. No topo da lista está a Guiné-Bissau.
A entrevista ao presidente da AICCOPN no programa Conversa Capital foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.
PUB
PUB