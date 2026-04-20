Hoje há uma descida no preço dos combustíveis em Portugal

É a segunda semana consecutiva de descida dos preços.





No entanto, o preço do petróleo subiu devido à tensão das últimas horas entre Estados Unidos e Irão



Os Estados Unidos apreenderam um navio iraniano e os mercados reagiram. O barril de petróleo Brent, referência para a Europa, voltou a aproximar-se dos 100 dólares. O preço do barril estava abaixo dos 90 dólares.