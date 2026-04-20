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Hoje há uma descida no preço dos combustíveis em Portugal

Hoje há uma descida no preço dos combustíveis em Portugal

O gasóleo deverá ficar mais barato 11 cêntimos e meio. A descida é mais tímida no caso da gasolina, cujo preço deverá descer 3 cêntimos. Esta é a segunda semana consecutiva sem aumentos.

RTP /

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É a segunda semana consecutiva de descida dos preços. 

No entanto, o preço do petróleo subiu devido à tensão das últimas horas entre Estados Unidos e Irão

Os Estados Unidos apreenderam um navio iraniano e os mercados reagiram. O barril de petróleo Brent, referência para a Europa, voltou a aproximar-se dos 100 dólares. O preço do barril estava abaixo dos 90 dólares.
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