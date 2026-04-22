Homem mais rico da Ucrânia compra no Mónaco apartamento mais caro da história

Homem mais rico da Ucrânia compra no Mónaco apartamento mais caro da história

Rinat Akhmetov comprou um apartamento de 21 divisões e 2.500 metros quadrados no Mónaco por 471 milhões de euros. A Bloomberg estima que Akhmetov possua uma fortuna a rondar os 6 mil milhões de euros.

Lusa /
Foto: Alex Nicodim - NurPhoto via AFP

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O bilionário ucraniano Rinat Akhmetov, considerado o homem mais rico do seu país, comprou um apartamento de 21 divisões e 2.500 metros quadrados no Mónaco por 471 milhões de euros, uma das transações mais caras da história.

De acordo com uma notícia publicada na terça-feira pela agência Bloomberg, o apartamento ocupa cinco andares no complexo residencial mais luxuoso do principado, "Le Renzo", construído num terreno aterrado no distrito de Maraterra e inaugurado pelo Príncipe Alberto em 2024.

Com vários terraços com vista para o Mediterrâneo, o apartamento conta ainda com uma piscina privada, jacuzzi e pelo menos oito lugares de estacionamento, segundo a agência.

A venda foi finalizada em 2024 e o seu preço ultrapassa os 310 milhões de euros que o promotor imobiliário Nick Candy recebeu pelo seu apartamento no bairro de Chelsea, em Londres, a venda mais cara de residências unifamiliares conhecida até à data.

A Bloomberg estima que Akhmetov, que dirige um conglomerado industrial com investimentos em metalurgia, mineração e energia, possua uma fortuna de cerca de 6 mil milhões de euros.

Os seus investimentos imobiliários já geraram bastante discussão. Em 2019, adquiriu a Villa Les Cèdres, na Riviera Francesa, antiga residência do Rei Leopoldo II da Bélgica, por 200 milhões de euros.

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