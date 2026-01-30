Hóspedes crescem 3% e dormidas 2,2% para 32,5 e 82,1 milhões em 2025

De acordo com os dados preliminares da atividade turística divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2025 registou-se uma aceleração do crescimento das dormidas dos residentes (+5,4%; +2,2% em 2024) e um abrandamento nas dos não residentes (+0,8%; +4,9% em 2024).

Ainda assim, as dormidas de não residentes predominaram (69,4% do total), atingindo 57,0 milhões, enquanto as dos residentes (30,6% do total) totalizaram 25,1 milhões.

Face a 2024, o INE destaca a diminuição registada na dependência dos mercados externos (que foi de 70,3% em 2024).

Segundo salienta, "desde 2015, apenas no período entre 2020 e 2022, fortemente marcado pela pandemia de covid-19, se observaram níveis de dependência dos mercados externos inferiores aos registados em 2025".