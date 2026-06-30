Hóspedes em alojamento turístico crescem 4% para 3,3 milhões em maio

O setor registou também uma subida de 2,8% no número de dormidas para oito milhões.

Os proveitos totais ascenderam a 755,7 milhões de euros e os proveitos de aposento a 575,1 milhões de euros (+5,8% e +4,8%, respetivamente).

As dormidas de residentes aumentaram 7,6%, após uma queda de 1,2% em abril, atingindo 2,1 milhões, enquanto as de não residentes cresceram 1,1%, totalizando 5,9 milhões.

Em maio, os dez principais mercados emissores concentraram 76,2% do total de dormidas de não residentes. O mercado britânico manteve-se como principal mercado emissor, com uma quota de 19,0%, apesar de ter prolongado a trajetória de decréscimo, recuando 1,1% (-0,2% em abril).

Entre os dez principais mercados emissores, os mercados brasileiro e alemão destacaram-se com os maiores crescimentos (+9,3% e +8,6%, respetivamente). Em contrapartida, o mercado francês registou o maior decréscimo (-11,3%).

Em maio, os maiores aumentos do número de dormidas voltaram a registar-se no Alentejo (+10,0%) e no Norte (+6,7%).

As dormidas de residentes cresceram em todas as regiões, exceto na Região Autónoma dos Açores (-8,0%). Os maiores aumentos registaram-se na Península de Setúbal (+14,0%) e no Alentejo (+12,6%).

No mesmo mês, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 84,0 euros (+0,7%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 130,9 euros (+2,4%).