Hugo Mendes diz ser ridícula acusação de ter impedido companhia de articular com Finanças

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas considerou hoje que a acusação de ter impedido a TAP de articular com o Ministério das Finanças é "ridícula", sublinhando que as negociações com a Comissão Europeia intensificaram cooperação entre as duas tutelas.