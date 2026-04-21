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Hungria. Kallas espera "decisões positivas" sobre empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE

Hungria. Kallas espera "decisões positivas" sobre empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, desejou hoje que sejam tomadas "decisões positivas" sobre o empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia (UE) à Ucrânia, após a derrota eleitoral do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán.

Lusa /
Reuters

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"A Ucrânia precisa mesmo deste empréstimo... É extremamente importante", disse, no Luxemburgo, antes da reunião dos 27 representantes da UE, que devem decidir sobre o assunto.

Além de mais este pacote de ajuda à Ucrânia, em cima da mesa vai estar a hipótese de suspensão do acordo de associação com Israel, bem como a tentativa de desbloquear o 20.º pacote de sanções à Rússia.

A reunião tem quatro pontos de agenda: os atuais acontecimentos no Médio Oriente, com uma intervenção do primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, a guerra na Ucrânia, o Cáucaso do Sul e a situação no Sudão.

O Governo português estará representado na reunião pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.

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