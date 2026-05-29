Ibersol reduz prejuízo para 2,5 milhões de euros no primeiro trimestre

De acordo com o grupo de restauração, o volume de negócios consolidado, no mesmo período, foi de 121,3 milhões de euros, um aumento de 4,7% em termos homólogos.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 26,3 milhões de euros, um aumento de 7,6%, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a Ibersol, em Portugal, o grupo teve o seu melhor desempenho no mês de janeiro, "onde se registaram crescimentos superiores a 5%", sendo que, em fevereiro, "a primeira quinzena do mês foi marcada pelas tempestades que afetaram particularmente as zonas de Leiria, Coimbra e Vale do Tejo", tendo originado "alguns encerramentos temporários de restaurantes e condicionamentos ao tráfego nas suas áreas envolventes".

Por isso, a empresa registou "uma variação negativa na tendência de vendas", que se manteve em março, "um mês marcado pelo início do conflito no Irão e pela subida de mais de 10% nos preços dos combustíveis".

No final do primeiro trimestre, o número total de unidades era de 559 (512 próprias e 47 franqueadas), face a 562 no final do ano.

A empresa investiu 7,6 milhões de euros no mesmo período, com a dívida líquida a ascender a 172,9 milhões de euros, um aumento de 5,6 milhões de euros face ao valor em dívida no final de 2025.