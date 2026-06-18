Iene cai para nível mais baixo em dois anos e anula efeitos de intervenção recente

A moeda japonesa chegou a ser negociada esta madrugada a 160,79 unidades por dólar e, na abertura da Bolsa de Tóquio, o dólar americano era vendido a 160,67 ienes.

A queda do iene deve-se às expectativas de que a Reserva Federal (Fed) dos EUA opte por aumentar as taxas de juro nos próximos meses, tendo mantido na quarta-feira as taxas inalteradas num intervalo entre 3,5% e 3,75%, ao publicar também o relatório trimestral de projeções económicas.

A moeda japonesa perdeu os ganhos obtidos na sequência da intervenção no mercado cambial, entre abril e maio, levada a cabo pelo Governo da primeira-ministra, Sanae Takaichi, e pelo Banco do Japão.

Estas operações de estabilização ascenderam a 11,73 biliões de ienes (cerca de 63.000 milhões de euros), de acordo com o Ministério das Finanças japonês em maio, provocando uma valorização da moeda japonesa de 160 unidades por dólar para 155 durante os primeiros dias do referido mês.

A nova queda do iene ocorre apesar da decisão tomada na quarta-feira pelo Banco do Japão (BoJ) de aumentar as taxas de juro de referência de curto prazo para 1%, o nível mais elevado em mais de três décadas, dando continuidade aos esforços de controlo dos riscos de inflação decorrentes da subida dos preços do petróleo e da debilidade da moeda japonesa.

O diretor de estratégia de mercado da Bannockburn Capital Markets, Marc Chandler, sublinhou numa análise que a subida das taxas tinha sido amplamente antecipada pelo mercado, pelo que não se esperava que tivesse impacto no iene.