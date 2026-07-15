Economia
IGCP coloca 1.005 ME em dívida a 12 meses à taxa média de 2,682%
O IGCP colocou hoje 1.005 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 12 meses à taxa de juro média de 2,682%, foi anunciado.
Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.440 milhões de euros, 2,43 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,36%.
Para hoje, o IGCP tinha anunciado a realização de um leilão de Bilhetes de Tesouro (BT) a 12 meses, com um montante indicativo de entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.
O anterior leilão de BT foi realizado em 17 de junho, quando o IGCP colocou 1.008 milhões de euros a cerca de 11 meses, à taxa de juro média de 2,554%.
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