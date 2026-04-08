IGCP coloca 1.278 ME em dívida a 10 e 14 anos às taxas de 3,304% e 3,510%

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a dez anos foram colocados 745 milhões de euros em `OT 3,25% 13Jun2036` à taxa de 3,304% e a procura cifrou-se em 1.342 milhões de euros, 1,80 vezes o montante colocado.

No prazo mais longo, de 14 anos, o IGCP colocou 533 milhões de euros em `OT 3,375% 15Jun2040` à taxa de 3,610% e a procura atingiu 829 milhões de euros, 1,56 vezes o montante colocado.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública tinha anunciado para hoje dois leilões de OT com maturidades em 13 de junho de 2036 (dez anos e dois meses) e em 15 de junho de 2040 (14 anos e dois meses) e com um montante indicativo global de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

Em 11 de março, o IGCP colocou 1.410 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, em OT a cerca de oito e nove anos às taxas de juro de 3,009% e 3,175%, respetivamente.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública emitiu 8.300 milhões de euros de OT até março, o que representa 35% do objetivo de emissão anual.

Segundo a atualização, para o segundo trimestre de 2026, do Programa de Financiamento da República Portuguesa, o montante das necessidades líquidas de financiamento do Estado no ano de 2026 deverá manter-se em cerca de 13.000 milhões de euros.