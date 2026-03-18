IGCP coloca 2.110 ME em dívida a 6 e 12 meses às taxas de 2,141% e 2,307%

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a seis meses foram colocados 690 milhões de euros à taxa de juro média de 2,141% e a procura atingiu 1.940 milhões de euros, 2,81 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 98,929%.

Com maturidade de 12 meses, o IGCP colocou 1.420 milhões de euros à taxa média de 2,307%, a procura cifrou-se em 2.225 milhões de euros, 1,57 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,721%.

Em 21 de janeiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros, máximo do montante indicativo, em BT a 12 meses à taxa de juro média de 2,026%.

O IGCP anunciou para hoje a realização de dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), a seis e 12 meses, com um montante indicativo global entre 1.750 milhões de euros e 2.000 milhões de euros.

Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, um modelo que permite ao Estado obter financiamento de forma mais ágil na gestão de tesouraria.