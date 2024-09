A Inspeção-Geral de Finanças conclui que houve irregularidades no processo de venda da TAP em 2015. A auditoria confirma que a capitalização da TAP foi feita com dinheiro da própria empresa através de fundos da Airbus. O atual ministro Miguel Pinto Luz foi um dos protagonistas do negócio. O relatório já foi enviado para o Ministério Público.