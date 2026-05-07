Economia
IMI a pagamento no mês de maio com notas de cobrança alteradas
O IMI está a pagamento este mês. Os proprietários sujeitos ao imposto municipal sobre imóveis vão continuar a receber notas de cobrança no correio, mas diferentes do habitual.
Deixam de ser enviadas cartas-envelope, com picotado. A nota de cobrança passa a ser enviada num envelope simples.
Uma alteração que, de acordo com a Autoridade Tributária e Aduaneira, decorre do processo de modernização dos serviços.
Quanto às datas, não há alterações.
Até ao final do mês tem de ser pagos os impostos abaixo de 100 euros. Até 500 euros, há duas prestações a pagar, uma agora e outra em novembro. Impostos superiores a 500 euros são pagos em três prestações: maio, agosto e novembro.
O fisco só não vai cobrar o IMI quando este for menos de 10 euros.
Uma alteração que, de acordo com a Autoridade Tributária e Aduaneira, decorre do processo de modernização dos serviços.
Quanto às datas, não há alterações.
Até ao final do mês tem de ser pagos os impostos abaixo de 100 euros. Até 500 euros, há duas prestações a pagar, uma agora e outra em novembro. Impostos superiores a 500 euros são pagos em três prestações: maio, agosto e novembro.
O fisco só não vai cobrar o IMI quando este for menos de 10 euros.
As taxas variam consoante o tipo de imóveis, mas o imposto pode até nem ser cobrado. É preciso verificar junto das Finanças se há isenções em vigor.
Estes são as novas notas de cobrança: