Inapal Plásticos vendida ao grupo japonês Teijin

Lusa22 Ago, 2018, 16:57 | Economia

"A Teijin, grupo industrial japonês especializado em materiais de alto desempenho, e a ECS Capital, responsável pela gestão do Fundo Recuperação, acordaram a transação da Inapal Plásticos, empresa especializada na produção de componentes para a indústria automóvel", lê-se num comunicado à imprensa.

A Inapal Plásticos, que tem duas fábricas, uma no Norte, em Leça do Balio e outra no Sul, em Palmela, no Parque Industrial da Autoeuropa, tinha sido adquirida pelo fundo gerido pela ECS Capital, em 2010, que implementou um plano de reestruturação, permitindo "assegurar a viabilidade da empresa, salvaguardando postos de trabalho".

"O sucesso do trabalho realizado traduziu-se numa valorização da empresa, a qual foi materializada com a presente alienação, que gerou mais-valias para todas as partes envolvidas", afirma a ECS Capital.

De acordo com a mesma fonte, a Inapal Plásticos registou vendas de cerca de 32 milhões de euros em 2017, afirmando-se como uma empresa líder no fornecimento de componentes em materiais compósitos e plásticos para a indústria automóvel e de veículos pesados.

Além de fornecer a indústria automóvel portuguesa, a empresa exporta para Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Polónia, República Checa, Turquia ou China.

Entre as marcas servidas pela empresa estão Jaguar Land Rover, BMW, Mercedes, Volkswagen, Bentley, Aston Martin e Carrier.