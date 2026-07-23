Inauguradas duas ligações fluviais entre Porto e Gaia

A Transportes Metropolitanos do Porto diz que as embarcações vão ser adaptadas para a época do frio e da chuva.



O serviço foi adjudicado à empresa Douro Azul por 385 mil euros. O contrato é de meio ano e entretanto vai ser lançado outro.



Podem ser usados os títulos do sistema Andante ou podem ser comprados bilhetes a bordo por três euros.



Quem mora no Porto e tem o cartão com esse nome não paga nada, e Gaia quer oferecer as mesmas condições.



No ano passado, durante o projeto piloto que durou quatro meses, foram transportadas cerca de 200 pessoas por dia.