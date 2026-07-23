Economia
Inauguradas duas ligações fluviais entre Porto e Gaia
As viagens fluviais entre o Porto e Vila Nova de Gaia foram retomadas. Há duas ligações e os barcos partem de meia em meia hora.
O serviço foi adjudicado à empresa Douro Azul por 385 mil euros. O contrato é de meio ano e entretanto vai ser lançado outro.
Podem ser usados os títulos do sistema Andante ou podem ser comprados bilhetes a bordo por três euros.
Quem mora no Porto e tem o cartão com esse nome não paga nada, e Gaia quer oferecer as mesmas condições.
No ano passado, durante o projeto piloto que durou quatro meses, foram transportadas cerca de 200 pessoas por dia.