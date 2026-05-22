Incêndio em empresa de reciclagem de plásticos em Coimbra

"O alerta para o incêndio, que ainda está ativo, foi dado às 03h16. Não há vítimas e o fogo está confinado a um pavilhão da empresa", disse a mesma fonte.

Às 06h30 estavam no local 60 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Condeixa, Penela, Miranda do Corvo e Soure e Sapadores de Coimbra, com o apoio de 21 veículos.

No interior do pavilhão estão sobretudo plásticos, um material altamente inflamável, como explica o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.