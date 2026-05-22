Incêndio em empresa de reciclagem de plásticos em Coimbra
Sessenta operacionais combatiam às 06h30 um incêndio num pavilhão de uma empresa de resíduos de reciclagem de plásticos em Taveiro, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.
"O alerta para o incêndio, que ainda está ativo, foi dado às 03h16. Não há vítimas e o fogo está confinado a um pavilhão da empresa", disse a mesma fonte.
Às 06h30 estavam no local 60 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Condeixa, Penela, Miranda do Corvo e Soure e Sapadores de Coimbra, com o apoio de 21 veículos.
No interior do pavilhão estão sobretudo plásticos, um material altamente inflamável, como explica o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.