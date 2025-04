Indústria automóvel pede a Bruxelas solução construtiva

Em comunicado, a ACEA disse que esta posição foi subscrita por empresas como a BMW, IVECO, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz e Daimler Trucks, que estiveram representadas numa reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

"A atual volatilidade nos mercados globais só aumenta as barreiras comerciais e os custos para as empresas e as tarifas sobem os preços para os consumidores na Europa, nos EUA e em todo o mundo", apontou a diretora-geral da associação, Sigrid de Vries.

A ACEA defende assim a cooperação transatlântica como uma forma de evitar a escalada da guerra comercial e os respetivos danos para a economia dos dois blocos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de base global de 10% a todos os países que considera estarem a criar barreiras comerciais aos produtos norte-americanos, acrescentando uma tarifa adicional para aqueles que considera serem os "piores infratores".

Será aplicada uma tarifa de 20% a todas as importações provenientes da União Europeia.