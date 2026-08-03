Indústria transformadora chinesa desacelera mais do que o esperado em julho

O índice dos gestores de compras (PMI, na sigla em inglês), um dos principais indicadores da atividade do setor, elaborado pela agência de notação financeira Standard & Poor`s (S&P) e amplamente seguido por investidores internacionais para avaliar a indústria transformadora chinesa, recuou de 51,7 pontos em junho para 50,9 pontos em julho.

Os analistas previam uma desaceleração menos acentuada, apontando para um valor em torno dos 51,5 pontos.

Um valor superior a 50 pontos indica uma expansão da atividade em relação ao mês anterior, enquanto um valor inferior representa uma contração.

Apesar da desaceleração, a leitura da RatingDog apresenta um cenário mais favorável do que a do indicador oficial, que caiu para 49,2 pontos em julho, depois dos 50,3 registados em junho.

Os analistas já antecipavam que o índice da RatingDog seria mais otimista do que o oficial, uma vez que os seus inquéritos se centram em polos industriais mais beneficiados pelo atual dinamismo das exportações chinesas.

O fundador da RatingDog, Yao Yu, destacou o impacto positivo da moderação da subida dos preços dos fatores de produção, que tinham disparado após o início da guerra no Irão, e sublinhou que as novas encomendas para exportação -- um indicador da procura externa -- aumentaram pela primeira vez em três meses.

Segundo Yao, a atual sequência de crescimento do PMI da indústria transformadora iguala a mais longa dos últimos cinco anos, registada entre novembro de 2023 e junho de 2024.

O responsável alertou, porém, que os inventários de materiais adquiridos pelas empresas aumentaram pelo oitavo mês consecutivo, a mais longa sequência desde 2006-2007, levando muitas empresas a reduzir as compras pela primeira vez desde novembro do ano passado devido à acumulação de existências.

"Esperamos que o PMI da indústria transformadora se mantenha em território de expansão no curto prazo, embora o ritmo de crescimento possa continuar a moderar-se gradualmente", apontou.