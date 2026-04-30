Indústria transformadora da China manteve-se em expansão em abril

O Índice de Gestores de Compras (PMI), indicador de referência do setor, publicado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE), caiu uma décima em relação a março, para os 50,3 pontos, enquanto o elaborado pela agência de rating S&P e divulgado pela consultora RatingDog subiu de 50,8 para 52,2 pontos.

Segundo a metodologia do PMI, uma marca acima dos 50 pontos representa expansão da atividade no setor em comparação com o mês anterior, enquanto abaixo de 50 indica contração.

O dado oficial superou as expectativas dos analistas, que previam uma queda para 50,1 pontos, enquanto a leitura do RatingDog também superou o consenso, que apontava para um valor em torno dos 51 pontos.

O GNE destacou que o PMI manteve-se acima do limiar de expansão por dois meses consecutivos, com um índice de produção de 51,5 pontos, uma décima a mais que em março, e um subíndice de novos pedidos de 50,6 pontos, uma queda de um ponto relativamente ao mês anterior, mas ainda em território positivo.

No entanto, os índices de inventário de matérias-primas, emprego e prazos de entrega de fornecedores continuaram em terreno de contração, com 49,3, 48,8 e 49,5 pontos, respetivamente.

A estatística do GNE Huo Lihui afirmou que a atividade da indústria transformadora manteve-se "geralmente estável" em abril e que o setor "prolongou uma boa tendência operacional", apoiado na expansão da produção e da procura.

O GNE também assinalou que os preços se mantiveram elevados: o índice de preços de compra de matérias-primas ficou em 63,7 pontos e o de preços de saída de fábrica em 55,1, num contexto de flutuações em algumas matérias-primas.

O RatingDog apontou para o maior ritmo de melhoria da indústria transformadora chinesa desde dezembro de 2020, impulsionado pelo avanço da produção, novos pedidos e lançamento de novos produtos.

O fundador da consultora, Yao Yu, afirmou que o PMI de abril subiu para 52,2, o que representa "uma expansão clara" e "um novo máximo desde 2021".

De acordo com Yao, a melhoria resulta tanto de um aumento da produção quanto da procura, embora tenha alertado para que "nem todos os sinais são positivos", pois a expansão da produção ainda não se traduziu numa recuperação do emprego.

"Essa recuperação sem emprego pode provocar uma divergência na estrutura económica", afirmou Yao, acrescentando que a recuperação pode continuar concentrada na oferta e necessitar de mais apoio do consumo final e da melhoria das finanças dos lares.

O GNE também publicou hoje o PMI que mede a atividade nos setores de serviços e construção, e que caiu de 50,1 para 49,4 pontos, abaixo do esperado pelos analistas, que previam 49,9.

O subíndice de serviços caiu seis décimas, para 49,6 pontos, enquanto o de construção retrocedeu 1,3 pontos, para 48,0, segundo o GNE.

O PMI composto situou-se em 50,1 pontos, quatro décimas abaixo de março, mas ainda acima do limiar que separa expansão de contração.