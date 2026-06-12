INE confirma estabilização da inflação nos 3,3% em maio

A taxa de inflação manteve-se nos 3,3% em maio, em termos homólogos, em linha com a estimativa rápida anteriormente divulgada, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A variação homóloga do IPC [Índice de Preços no Consumidor] foi 3,3% em maio de 2026, taxa idêntica à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 29 de maio", refere o INE.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, também registou uma variação homóloga idêntica à do mês anterior, de 2,2%.



Em maio, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 13,1%, contra 11,7% no mês anterior, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 5,7%, contra 7,4% em abril.



Por classes de despesa e face ao mês precedente, o INE destaca os aumentos das taxas de variação homóloga dos transportes, do lazer, recreação, desporto e cultura e da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, com variações de 6,0%, 0,2% e 3,5% respetivamente (4,8%, -0,6% e 2,9% em abril).



Em sentido oposto, assinala a diminuição da taxa de variação homóloga da classe das bebidas alcoólicas e tabaco, dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas) e dos restaurantes e serviços de alojamento, com variações de 3,1%, 3,2% e 5,1%, respetivamente (5,0%, 4,4% e 5,7% no mês anterior)



Em maio, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, destacam-se a dos transportes, dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e a dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido contrário, destacam-se as classes da Informação e comunicação e do vestuário e calçado.



Comparando com o mês precedente, destaca-se o aumento da contribuição para a variação homóloga do IPC da classe dos transportes e, em sentido contrário, a classe dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas.



Em termos mensais, a variação do IPC entre abril e maio foi de 0,2%, valor que compara com 1,3% no mês anterior e 0,4% no mesmo período do ano passado.



A classe com maior contributo positivo para a taxa de variação mensal do índice total foi a dos restaurantes e serviços de alojamento, com uma variação de 1,9% (4,4% no mês precedente e 2,5% em maio de 2025). Em sentido inverso, o maior contributo negativo para a taxa de variação mensal do IPC pertenceu à classe dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma variação de -0,3% (0,9% no mês anterior e 0,8% em maio de 2025).



Ao longo dos últimos 12 meses, este indicador teve uma variação média de 2,5%, mais 0,1 pontos percentuais face aos 2,4% dos 12 meses terminados em abril.



Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite uma comparação entre os diversos países da União Europeia (UE), teve uma variação homóloga de 3,1% em maio, contra 3,3% no mês anterior, uma taxa inferior em 0,1 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do euro (em abril, a taxa de variação homóloga do IHPC português tinha sido superior em 0,3 pontos percentuais à da área do euro).



Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC cresceu 2,1% em maio, (2,3% em abril), taxa inferior à da área do euro (estimada em 2,3%).



O IHPC registou uma variação mensal de 0,4% (1,9% no mês anterior e 0,6% em maio de 2025) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,4% (2,3% no mês precedente).

