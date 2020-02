INE divulga hoje números definitivos do PIB de 2019

Na estimativa rápida, os números do INE superaram em uma décima as previsões do Governo para o crescimento da economia portuguesa em 2019, já que o executivo tinha previsto um aumento de 1,9% do PIB.

Em 14 de fevereiro, o INE revelou ainda que no quarto trimestre de 2019 o PIB nacional cresceu 2,2% em termos homólogos (comparação com o mesmo trimestre de 2018) e 0,6% em cadeia (relativamente ao terceiro trimestre de 2019).

À data, os números apontados pelo INE superaram também as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Conselho das Finanças Públicas (CFP), mas estiveram em linha com as previsões do Banco de Portugal e da Comissão Europeia.

Em 2018, o PIB português cresceu 2,4%, o que já tinha constituído uma desaceleração face a 2017, ano em que a economia nacional cresceu 3,5%.

Na sua nota, o INE justificou a desaceleração do crescimento em 2019 com o "contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o abrandamento do consumo privado".

"A procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente menos negativo do que em 2018, verificando-se uma desaceleração das exportações e das importações de bens e serviços", adiantava ainda a nota divulgada pelo instituto de estatísticas.