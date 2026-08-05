INE revê em baixa crescimento da riqueza das famílias entre 2020 e 2024 para 21%

Foi hoje publicada uma nota onde o gabinete de estatísticas sinaliza que, "em virtude de se ter identificado uma incorreção no cálculo dos ponderadores finais dos agregados familiares, que permitem extrapolar as respostas para o conjunto de agregados familiares residentes em Portugal, republica-se o destaque divulgado no dia 28 de maio de 2026 com as devidas alterações, não considerando a escolaridade no procedimento de calibragem".

"A riqueza líquida das famílias em 2024 é revista em baixa (-7% em média), mas em termos qualitativos as conclusões do destaque não têm alterações", explica o INE.

Segundo as conclusões revistas, a riqueza líquida média e a riqueza líquida mediana aumentaram cerca de 21% em termos reais em relação a 2020, para 278,3 milhares de euros e 143,3 milhares de euros, respetivamente.

O INE aponta que "em grande parte, esta evolução foi determinada pelo aumento do valor dos ativos reais (21,1%, em média), num contexto de forte crescimento dos preços da habitação".

Em 28 de maio, o INE tinha divulgado o "Inquérito à Situação Financeira das Famílias" (ISFF) relativo a 2024, onde concluía que a riqueza líquida média por família - correspondente à diferença entre o valor dos seus ativos e das suas dívidas - se situou em 298,4 mil euros, número agora revisto.