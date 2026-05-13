Inflação acelera para 3,3% em abril e fica abaixo da estimativa inicial

"Tal como verificado no mês anterior, a aceleração do IPC [Índice de Preços no Consumidor] é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis", refere o instituto estatístico, que reviu, assim, em baixa o valor constante na estimativa rápida divulgada no final do mês passado.

Em abril, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 11,7%, contra 5,7% no mês anterior, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados cresceu 7,4%, contra 6,4% em março.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 3,3% (2,7% no mês anterior), taxa superior em 0,3 p.p. ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em março, esta diferença tinha sido de 0,1 p.p.).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 2,3% em abril (2,0% em março), taxa superior à da área do Euro (estimada em 2,1%).

c/Lusa