Inflação da Zona Euro revista em alta para 2,6% em março

O gabinete estatístico europeu tinha estimado uma taxa de inflação de 2,5% para março, revendo-a esta quinta-feira em alta, puxada pela subida dos preços da energia, devido à crise causada pela guerra no Irão. No ano anterior, a taxa estava nos 2,2%.

A subida dos preços da energia foi também revista em alta pelo Eurostat, de 4,9% para 5,1%.

Inflação de 2,8% na União Europeia

Na União Europeia, a inflação situa-se nos 2,8%, face aos 2,5% em março e 2,1% registados em fevereiro.

Em Portugal, a inflação medida pelo IHPC avançou para os 2,7%, valor que se compara com os 1,9% homólogos e os 2,1% de fevereiro.

Entre os Estados-membros, as mais altas taxas de inflação medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC, que permite fazer comparações) registaram-se, em março, na Roménia (9,0%), Croácia (4,6%) e Lituânia (4,4%).

As menores taxas anuais de inflação, por outro lado, foram observadas na Dinamarca (1,0%), Chipre, República Checa e Suécia (1,5% cada) e Itália (1,6%).



