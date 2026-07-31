Inquérito da CMVM a universitários encontra "fragilidades" em literacia financeira

O regulador assinala ainda que 64,4 por cento “efetuam uma correta autoavaliação dos respetivos conhecimentos financeiros. No entanto, um em cada cinco subestima os conhecimentos que demonstra possuir, enquanto 15,3 por cento apresentam uma autoavaliação superior aos conhecimentos efetivamente evidenciados”.



O universo de inquiridos, explica o regulador, “abrange atuais e antigos alunos e colaboradores de 15 instituições de ensino superior, a maioria das quais ligada às áreas de economia e gestão, com quem a CMVM mantém protocolos de cooperação, bem como utilizadores do site e das redes sociais da CMVM”.

“No que respeita à literacia financeira, os respondentes com melhores conhecimentos financeiros percecionados apresentam maior predisposição para assumir riscos financeiros”.

