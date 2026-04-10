Inspetor-Geral das Finanças acumula cargo com reforma

António Ferreira dos Santos foi designado para o cargo de inspetor-geral da Inspeção-Geral de Finanças, em substituição de Vítor Braz, em janeiro de 2021.

António Ferreira dos Santos viu o seu mandato de Inspetor-Geral das Finanças (IGF) ser prolongado até agosto e a partir de maio vai acumular o cargo com a reforma, uma vez que já completou 70 anos, a idade da reforça da Função Pública.Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, António Ferreira dos Santos ocupava o lugar de Secretário-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital desde fevereiro de 2020, sendo também desde esse ano Conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção.É quadro da Inspeção-Geral de Finanças desde 1987, tendo ocupado o cargo de subinspetor-geral da IGF, responsável pela área do Controlo Financeiro Público, entre 2015 e 2020. Foi também subdiretor-geral da Direção-Geral dos Serviços Prisionais entre 2001 e 2006.