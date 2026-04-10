Economia
Inspetor-Geral das Finanças acumula cargo com reforma
António Ferreira dos Santos, que completou 70 anos, vai acumular o cargo de Inspetor-Geral das Finanças com uma pensão de 5.187,59 euros mensais brutos, segundo um aviso com a lista de aposentados da Administração Pública, publicado esta semana em Diário da República.
António Ferreira dos Santos viu o seu mandato de Inspetor-Geral das Finanças (IGF) ser prolongado até agosto e a partir de maio vai acumular o cargo com a reforma, uma vez que já completou 70 anos, a idade da reforça da Função Pública.
De acordo com um aviso com a lista de aposentados da Administração Pública, publicado esta semana em Diário da República, António Ferreira dos Santos vai receber uma pensão de 5.187,59 euros mensais brutos.
O Governo de Luís Montenegro decidiu prolongar o mandato do inspetor-geral das Finanças no final do ano passado, com efeitos a partir de 1 de fevereiro deste ano, permitindo-lhe exercer funções após completar os 70 anos. António Ferreira dos Santos foi designado para o cargo de inspetor-geral da Inspeção-Geral de Finanças, em substituição de Vítor Braz, em janeiro de 2021.
Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, António Ferreira dos Santos ocupava o lugar de Secretário-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital desde fevereiro de 2020, sendo também desde esse ano Conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção.
É quadro da Inspeção-Geral de Finanças desde 1987, tendo ocupado o cargo de subinspetor-geral da IGF, responsável pela área do Controlo Financeiro Público, entre 2015 e 2020. Foi também subdiretor-geral da Direção-Geral dos Serviços Prisionais entre 2001 e 2006.
De acordo com um aviso com a lista de aposentados da Administração Pública, publicado esta semana em Diário da República, António Ferreira dos Santos vai receber uma pensão de 5.187,59 euros mensais brutos.
O Governo de Luís Montenegro decidiu prolongar o mandato do inspetor-geral das Finanças no final do ano passado, com efeitos a partir de 1 de fevereiro deste ano, permitindo-lhe exercer funções após completar os 70 anos. António Ferreira dos Santos foi designado para o cargo de inspetor-geral da Inspeção-Geral de Finanças, em substituição de Vítor Braz, em janeiro de 2021.
Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, António Ferreira dos Santos ocupava o lugar de Secretário-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital desde fevereiro de 2020, sendo também desde esse ano Conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção.
É quadro da Inspeção-Geral de Finanças desde 1987, tendo ocupado o cargo de subinspetor-geral da IGF, responsável pela área do Controlo Financeiro Público, entre 2015 e 2020. Foi também subdiretor-geral da Direção-Geral dos Serviços Prisionais entre 2001 e 2006.