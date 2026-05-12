Instituições financeiras devolveram 8,9 ME a clientes em 2025 diz Banco de Portugal

Os valores representam uma quebra face aos 22,26 milhões de euros do ano anterior -- um valor impulsionado por um único caso, que pesou 15,5 milhões de euros --, encontrando-se em linha com os 8,25 milhões de euros de 2023.

Os dados foram hoje divulgados pelo BdP no Relatório de Supervisão Comportamental referente a 2025 e comportam 8,24 milhões de euros em comissões e cerca de 670 mil euros em juros.

Entre as comissões, 4,20 milhões de euros decorreram de infrações relacionadas com preçário, 2,11 milhões de euros na adequação de produtos, 1,33 milhões de euros por mora e perto de 600 mil euros por outros motivos.

Em 2025, o supervisor bancário recebeu 33.375 reclamações, uma descida de 2,3% face a 2024, embora apenas 22.795 estivessem dentro das suas competências (uma subida de 1,1%).