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Instituições fracas contribuem para políticas mais injustas diz Paulo Macedo

Instituições fracas contribuem para políticas mais injustas diz Paulo Macedo

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo, disse hoje que as instituições devem colaborar para fazer um "país forte", enquanto instituições fracas contribuem para dificuldades e políticas mais injustas.

Lusa /
António Cotrim - Lusa

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O responsável apontou que os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) mostram que o valor das instituições "é algo que deve ser celebrado", num encontro em Lisboa para celebrar o aniversário do banco.

"Todos acreditamos que instituições fortes colaboram de maneira decisiva para fazer um país forte e o contrário também é verdade", disse Paulo Macedo.

Por outro lado, "instituições fracas, enfraquecidas, ou que se tentam enfraquecer, também contribuem para países com dificuldades e com políticas mais injustas", completou.

O presidente da CGD disse ainda que a instituição consegue nos seus 150 anos "estar numa forma e com uma preparação para futuro bastante significativa".

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