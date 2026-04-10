Instituições fracas contribuem para políticas mais injustas diz Paulo Macedo

O responsável apontou que os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) mostram que o valor das instituições "é algo que deve ser celebrado", num encontro em Lisboa para celebrar o aniversário do banco.

"Todos acreditamos que instituições fortes colaboram de maneira decisiva para fazer um país forte e o contrário também é verdade", disse Paulo Macedo.

Por outro lado, "instituições fracas, enfraquecidas, ou que se tentam enfraquecer, também contribuem para países com dificuldades e com políticas mais injustas", completou.

O presidente da CGD disse ainda que a instituição consegue nos seus 150 anos "estar numa forma e com uma preparação para futuro bastante significativa".