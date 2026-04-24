Economia
Inteligência Artificial. Google vai investir 34 mil milhões na Anthropic
A Google vai investir 40 mil milhões de dólares (cerca de 34 mil milhões de euros) na Anthropic, empresa de investigação e segurança em Inteligência Artificial (IA).
(em atualização)
A filial da Alphabet vai injetar imediatamente esses 10 mil milhões com base na valorização atual da Anthropic, de 380 mil milhões de dólares, sendo o pagamento do saldo de 30 mil milhões dependente de critérios de desempenho.
A ideia da Alphabet, empresa-mãe da Google, será o aprofundar da parceria entre as duas empresas, agora rivais na corrida pela IA.